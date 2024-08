Emily in Paris 4 | la quarta stagione tra amori e colpi di scena

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Life&People.it Domani, 15 agosto,in4, è l’ultimo capitolo della fortunatissima serie Netflix pronta a tenere incollati allo schermo i milioni di appassionati persino in una giornata solitamente associata alle scampagnate e alle gite fuori porta come quella di ferragosto. Scritta e ideata da Darren Star, già reduce negli anni dal successo clamoroso di Sex and The City, la serie stavolta ci verrà proposta in un doppio pacchetto di cinque episodi distribuiti sulla popolare piattaforma di streaming. Per il secondo, ci sarà da aspettare fino al prossimo 12 settembre. Presentata con un cliccatissimo trailer di lancio lo scorso 22 luglio, la coinvolgente trama promette nuovi, eppure ormai consolidati,die svolte narrative appassionanti.