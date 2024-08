Eccellenza Faenza sabato test in famiglia Santarelli volto nuovo dello staff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Dopo due settimane di lavoro al centro sportivo ‘don Fiorini’, ilCalcio di mister Nicola Cavina sta per giocare la terza partita amichevole nel percorso di preparazione al campionato di. Dopo il primoe la sconfitta contro il Progresso di serie D, affrontato dopo soli tre giorni di allenamenti, ma utile a aumentare ritmo e intensità, e dopo il galoppo con l’Edelweiss Forlì di Promozione vinto 3-2,è in programma unincon la Virtusdi Prima categoria. Poi, martedì 20, è in calendario il match contro il Sasso Marconi, matricola di serie D, ultimoprima dell’esordio in Coppa Italia, domenica 25 agosto, contro il Cava Ronco, sul sintetico del ‘Morgagni’ di Forlì.