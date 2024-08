De Filippi e Toffanin insieme indiscrezioni da Mediaset | il piano per scrivere la storia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Maria De Filippi e Silvia Toffanin lavorano in tandem a un nuovo progetto televisivo. L'idea è quella di lanciare un format innovativo che unirà Amici e Verissimo in un ciclo di tre serate speciali, previste per l'autunno e in onda sulla rete ammiraglia del Biscione, Canale 5. Durante la presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha confermato l'arrivo di questo nuovo programma, che celebrerà i talenti emersi dal celebre talent show di De Filippi. Stando agli ultimi rumors che filtrano da Cologno, Maria De Filippi avrebbe scelto proprio Silvia Toffanin come sua erede per guidare il nuovo show. Questo passaggio di testimone potrebbe avvenire già nella prossima stagione televisiva, segnando un momento significativo per la televisione italiana.