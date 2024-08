Come si fa il caffè vietnamita che sta spopolando sui social?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 14 agosto 2024) D’accordo, l’Italia è il paese del buon, ma è lecito aprirsi anche ad altre intepretazioni della bevanda, magari seguendo un’ispirazione orientale. Si chiamae sta facendo impazzire il web con i suoi ingredienti voluttuosi. Si tratta di una bevanda fresca a base die latte condensato. Una creazione voluta dai coloni francesi che cercavano un modo diverso di macchiare il, senza utilizzare il latte fresco. Nasce tutto nell’800, quando appunto i francesi si stabilirono nella nazione asiatica (che si sarebbe emancipata solo con la guerra d’Indocina nel 1954). Questioni politiche a parte, la colonizzazione di un paese avviene anche attraverso il cibo, elemento culturale tra i più importanti. Per i coloni c’era una grande barriera da superare: latte fresco e latticini in generale non erano molto apprezzati in Oriente.