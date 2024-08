Chiara Consonni oro alle Olimpiadi per Yara Gambirasio | La sua storia un pensiero fisso Era atleta da sogno olimpico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Brembate di Sopra (Bergamo) – C’è una dedica speciale per la vittoria olimpica di. La dedica per una concittadina di Brembate di Sopra che oggi non è qui ad applaudirla perché un destino crudele quando ingiusto l’ha strappata a una vita ricca di promesse, fra cui, forse, anche un futuro da campionessa della ginnastica ritmica: si chiamava. Dopo Parigi 2024, dici ““ ed evochi l’élite del ciclismo su pista. Simone e, fratelli magici. Simone, campione a Tokyo 2020, è tornato con il bronzo nell’inseguimento a squadre e l’argento nella Madison con Elia Viviani.ha trionfato nella Madison in coppia con Vittoria Guazzoni. Il sorriso, la voce fresca di, aveva conosciuto? «Aveva due anni più di me. Non l’ho conosciuta. Ero ancora troppo piccola per capire.