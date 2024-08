Zubimendi rifiuta il Liverpool e resta alla Sociedad

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 13 agosto 2024) Sito inglese: Secondo diverse fonti, la corsa delper il centrocampista della RealMartinsi è conclusa: il 25enne ha informato i tifosi del Merseyside della sua decisione dire nel club basco. Ilera pronto a pagare la clausola rescissoria da 60 milioni per ingaggiare, con l’allenatore Arne Slot desideroso di aggiungere quella che riteneva fosse la scelta perfetta di un nuovo numero 6 per la sua squadra. La, tuttavia, esercitò una forte pressione sul giocatore che, non volendo rovinare il rapporto con il club della sua infanzia, decise dire. Per quanto riguarda il, è improbabile che persegua un obiettivo alternativo, con la stagione 2024/25 che inizia questa settimana.