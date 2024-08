Treviso | angoscia per la scomparsa di Naissa Torresan

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 13 agosto 2024) Una 15enne di, èda casa da circa dieci giorni. L’ultima volta è stata vista a Jesolo, in provincia di Venezia, il 5 agosto, indossava pantaloncini neri, canottiera grigia e scarpe da ginnastica bianche, oltre a uno zainetto rosso. Viaggiava su una bici nera con cestello. La madre ha lanciato un disperato appello per ritrovarla, anche tramite l’associazione Penelope. Secondo gli investigatori, la ragazza si sarebbe allontanata senza cellulare né soldi dopo una discussione con la madre il 4 agosto.è alta circa un metro e 72. Il 5 agostoera stata avvistata una prima volta nei pressi del Mc Donald’s di Jesolo, a 500 metri dalla stazione dei bus. Il secondo avvistamento è, invece, avvenuto nell’area del mercato di via Manzoni. Dopo, più nulla.