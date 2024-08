Supercoppa Europea De Roon | Se non ci credi non ha senso scendere in campo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) Il centrocampista dell’Atalanta, Marten De, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Real Madrid, gara valida per la, parla della sfida ai Blancos di Ancelotti: “Mi ricordo bene la partita contro il Real Madrid. Non voglio dire che c’è un conto aperto, siamo comunque arrivati qua e credo che possiamo essere orgogliosi. Siamo preparati, abbiamo tanta voglia di affrontare il Real”. “È una partita che si prepara da sola, c’è tanta voglia, noi dobbiamo crederci. Se non cinon haentrare in, è favorito, ma se mettiamo tutto inpossiamo creare difficoltà”, conclude De, De: “Se non cinon hain” SportFace.