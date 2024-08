Sorprende l’ex fidanzata camminare col nuovo compagno | l’aggressione e il drammatico accoltellamento

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 13 agosto 2024) Domenica 11 agosto la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 29enne accusato di atti persecutori. Secondo la ricostruzione l’uomo avrebbe sorpreso la sua ex mentre passeggiava in compagnia colfidanzato e non ci avrebbe visto più dalla rabbia.per strada I fatti si sono svolti a Milano e vedono come protagonista in negativo un 29enne, già sotto processo per atti persecutori aggravati dal fatto di averli commessi nei confronti di una persona con la quale era stato legato sentimentalmente in passato. Dalle indagini è emerso infatti che l’uomo più volte avrebbe stalkerizzato l’ormai extramite strumenti telematici per il solito motivo: non accettava la fine della relazione.