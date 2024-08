Sinner non è così | la smentita arriva dalla Egonu

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 13 agosto 2024) Archiviate le Olimpiadi di Parigi 2024, Paolaha smentito tutto clamorosamente: c’entra il campione Jannik. Gli abbracci a bordo campo, gli occhi che parlavano e si dicevano, nel silenzio, cose bellissime. Ha vinto due volte, nel corso di questo ultimo anno, Paola. La seconda quando, la scorsa domenica, è salita sul tetto del mondo, insieme alle sue compagne di squadra, conquistando il primo oro nella storia della pallavolo italiana. Jannik, laè clamorosa (LaPresse) – Ilveggente.itLa prima è meno recente, risale all’incirca a un anno fa. Al giorno in cui l’opposto di Cittadella si è imbattuta nel suo Shiro. Leonardo Puliti non l’ha mollata neanche per un istante, nel corso di questa edizione delle Olimpiadi 2024.