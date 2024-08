Scuole di vita e di medaglie spesso ignorate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Massi Provinciali a chi? C’è una parte dell’Italia di cui per quattro anni ci si dimentica quasi dell’esistenza. È la provincia laboriosa (non solo per gli insediamenti industriali) ma che non è certo una gabbia per restare intrappolati senza mai affacciarsi sul mondo. Anzi, è il trampolino per il grande salto. Peccato che ci ricordiamo di Desio, Brescia e Jesi, ogni volta che finisce un’Olimpiade e andiamo a contare le. Se si utilizzasse un parametro economico si parlerebbe di distretti, ma sarebbe riduttivo, perché le campionesse e i campioni non si costruiscono, ma si crescono. Quelle mura – vecchie o ritinteggiate – sono delle palestre di, in cui imparare a gestire emozioni, panico e perfino insuccessi, ma anche a inseguire i sogni. Sogni chesi avverano.