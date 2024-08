Scoppiano pure Morata e Campello | l' amore finito e l' annuncio sui social

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 13 agosto 2024) La notizia della separazioneha colpito il nostro paese come un vero fulminea ciel sereno, sostituendosi a uno di quelli che dovrebbero preannunciare la pioggia e che tanto stiamo bramando per liberarci dalla canicola opprimente. I due, dopo 7 annidi matrimonio, 4 figli e smisurate dichiarazioni direciproco hanno imprevedibilmente messo la parola fine alla loro storia d'. Ha cominciato lui, il capitano della nazionale spagnola (appena sbarcato al Milan). Con un comunicato in cui chiede comprensione e empatia per un momento molto doloroso e ammonisce gli avvoltoi del web di non azzardarsi a ipotizzare tradimenti o altre cose così, la verità è che lui e l'Alice preferiscono lasciarsi prima di diventare tossici e farsi del male.