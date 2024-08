Rischiamo di tenercele per un altro mese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) "Se le condizioni non cambiano e se non arriva una forte mareggiata le mucillagini ce le teniamo anche per un. D’altra parte nel nord Italia continua ancora a piovere, i fiumi si ingrossano e i laghi esondano. Tutta acqua dolce che va a finire nell’Adriatico – dice Corrado Piccinetti storico ricercatore di Biologia Marina di Fano –. Poi puliscono anche i campi che riempono di sali il mare e quindi sono un nutriente per le alghe che producono le mucillagini. Una soluzione? Provocare una mareggiata artificiale e cioè mettere una decina di vongolare ad una distanza di dieci metri l’una dall’altra e fare sparare sui fondali delle gran masse d’acqua. Ma è una soluzione che dura 3-4 giorni perché poi tutto torna come prima. Se tutti questi problemi fossero capitati in fondo alla Puglia dove i fondali sono molto più profondi forse questo problema si evitava.