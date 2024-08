Pistoiese buoni segnali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Era ovvio che il punteggio non avrebbe significato praticamente niente in una serata del genere, a maggior ragione considerando che la Larcianese ha schierato di fatto le proprie seconde linee, risparmiando i calciatori più esperti. Laha comunque approfittato del test andato in scena ieri sera al Cei per rodare ancora di più i meccanismi tattici e l’intesa tra i vari reparti. Missione riuscita, soprattutto nel primo tempo dove dopo una fase iniziale un po’ contratta la squadra si è sciolta siglando un gol dietro l’altro e mostrandoconvincenti anche sul piano del gioco. Alla fine il punteggio è stato di 9-0 in favore dei ragazzi di Giacomarro, che da domani potranno godersi qualche giorno di riposo prima di tornare a sudare al caldo della città per affrontare la seconda parte della preparazione.