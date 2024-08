Pietrasanta incendio minaccia una ditta Ristretta una carreggiata dell’A12 per favorire i soccorsi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024)(Lucca), 13 agosto 2024 – Asi è verificato unche si è propagato per circa 700 metri quadri di vegetazione, andando a interessare il piazzale dei unaedile. Sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Il rogo ha danneggiato un rimessaggio contenente materiale di cartellonistica stradale e una fresa per asfalti stradali. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale die la polizia stradale insieme al personale Salt, i quali hanno provveduto al restringimento di unaper facilitare le operazioni di soccorso. L'intervento è iniziato alle ore 13.20 ed è terminato tre ore dopo.