Novafeltria strada colabrodo I residenti scrivono al prefetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Tornano a protestare adella frazione Ca’ del Gallo. Da mesi lungo laprincipale della località si verificano dissesti con parziali chiusure della carreggiata. Il Comune aveva rassicurato sui tempi degli interventi. Iperò non vogliono arrivare all’autunno con laancora in queste condizioni. Hanno iniziato a raccogliere le firme (a oggi 200) e presentato un esposto aldi Rimini. "A settembre forse nemmeno lo scuolabus riuscirà a passare di qui – attaccano i cittadini – a causa della pericolosità della. Gli anziani che vivono a Ca’ del Gallo non riescono a muoversi da soli, è pericoloso fare arrivare i mezzi di soccorso". Accanto ai lavori straordinari ichiedono più manutenzione.