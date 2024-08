Nicholas Lionetti miglior cavaliere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024)al Palio dei Colombi 2024 ad Amelia, in Umbria. Ad aggiudicarsi la contesa dopo una gara interminabile è stata la Contrada Crux Burgi, che aveva comeWilmi Santirosi di Narni. Ilfantino della gara equestre 2024 è però risultato il faentino, 25 anni, con 10 punti ottenuti su Lady War per la Contrada Posterola. La formula della giostra è del tutto uguale a quella del Niballo, infatti ad Amelia hanno mantenuto lo scontro diretto come nel Medioevo con bersagli da centrare con la lancia dopo un percorso a ferro di cavallo.non ha potuto lottare, nonostante i tanti punti vinti nelle sfide con gli altri cavalieri, in quanto il suo balestriere ha conseguito pochi punti. Si chiama Palio dei Colombi, in quanto, se il balestriere fa centro, un meccanismo fa aprire una gabbia, liberando dei colombi.