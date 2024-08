Mario Sechi | il dovere di difendere Gerusalemme

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Italia hanno lanciato l'ultimo appello all'Iran, la Difesa israeliana è in stato di massima allerta, il Pentagono ha spostato la portaerei USS Abraham Lincoln per affiancarla alla USS Theodore Roosevelt, il ministro degli Esteri Israel Katz ha ricordato che «è il momento per le democrazie di tutto il mondo di schierarsi con Israele e adottare misure decisive contro l'Iran e i suoi alleati, prima che sia troppo tardi». Sono le mosse diplomatiche e militari che precedono un attacco, quello dell'Iran contro Israele.