Maltrattamenti in famiglia a Prato doppio arresto della Polizia

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 13 agosto 2024)inalle Badie e a San Giusto. È successo il 12 agosto e ad intervenire è stata la. Alle Badie la centrale operativaQuestura diè stata contattata da una donna che richiedeva urgentemente l’intervento di una volante alla propria abitazione in quanto il marito la stava picchiando con aggressività e minacciandola di morte. Giunti sul posto, gli operatorisquadra sono stati fatti entrare dallo stesso autore del reato, identificato poi per un 59enne rumeno che ha esteranto apertamente agli operatori le intenzioni omicide nei confronticonsorte. La donna con voce tremante ed in lacrime ha riferito che tali condotte si protraevano ormaro da lungo tempo e di essere malmenata con violenza quotidianamente dall’uomo.