L’ex direttore Ocha | Revocato il visto al 90% degli operatori umanitari in Israele Governo preoccupato di chi racconta ciò che vede

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Andrea De Domenico, exdell’nei territori palestinesi occupati, ha lanciato un grave allarme sulla crescente difficoltà per glidi rimanere in Cisgiordania e Gerusalemme Est. Alla data del primo agosto, quando De Domenico ha lasciato la sua funzione, il 90%di organizzazioni governative internazionali non aveva più unvalido per operare in queste aree. La questione dei visti, che richiedono l’approvazione israeliana, è diventata un ostacolo significativo, limitando la capacità di risposta ai bisogni. De Domenico ha evidenziato che, mentre in passato i visti venivano rilasciati, anche se brevi, ora la stretta si è intensificata, soprattutto per le funzioni legate a comunicazione, advocacy e protezione, che ilisraeliano non considera essenziali.