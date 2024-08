La matricola in Serie A Il Como pensa alla Juve preoccupa Varane

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) È difficile ammetterlo, ma c’è delusione per l’uscita delal primo turno. La squadra a tratti ha giocato bene, soprattutto verso fine primo tempo e inizio ripresa, ma è mancato il colpo del ko e la Sampdoriafine l’ha spuntata ai rigori. Altro evento negativo, l’infortunio adopo 20 minuti (oggi gli esami strumentali al ginocchio sinistro). Molto bene invece l’intesa in attacco fra Belotti e Cutrone, che ha portato al gol, sostenuti da un brillante Strefezza. Solido il centrocampo con Braunoder e Mizzitelli sempre sugli scudi. Da rivedere la difesa, serve un innesto a destra al posto di Iovine e Moreno non si è visto in fase di spinta. Barba, titolare al posto di Dossena, ha mostrato qualche lacuna: nell’azione del gol subito, non è scalato ad aiutare Goldaniga.