Frozen 3 | svelata la data d’uscita del film

Frozen 3: la data di uscita del film

Frozen 3 arriverà nei cinema in tempo per il Ringraziamento del 2027. La Disney ha aggiunto la terza avventura animata ambientata ad Arendelle al calendario delle uscite cinematografiche il 24 novembre 2027. Anche i primi due film di "Frozen" sono usciti intorno al Giorno del Ringraziamento, cosa che ha contribuito certamente a farli diventare due blockbuster consecutivi da 1 miliardo di dollari. Lo studio ha anche inserito un nuovo film Pixar, "Hoppers", in programma per il 6 marzo 2026. Jon Hamm e Bobby Moynihan guideranno il cast vocale di "Hoppers", una commedia sullo scambio di corpi su una ragazzina che usa la tecnologia per comprendere i pensieri interiori degli animali.