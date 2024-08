Fiorello e quell’incredibile somiglianza con Flavio Briatore | È irriconoscibile con la barba lunga e i capelli brizzolati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Dimenticate ilimpeccabile della tv, quello a Sanremo in smoking scuro di Giorgio Armani o con le giacche di paillettes di Viva Rai2!, con il look curato nei minimi dettagli. Lo showman, in vacanza al Forte Village di Santa Margherita di Pula in Sardegna, ha deciso di concedersi una pausa anche dal barbiere, sfoggiando uno stile decisamente insolito:incolta,lunghi e. La sua presenza nel lussuoso resort non è passata inosservata e i fan non hanno perso l’occasione di chiedere un selfie. Ma le foto postate sui social hanno mostrato unquasi, scatenando l’ironia del web. Su X (ex Twitter), i commenti si sprecano: c’è chi lo paragona afacendo notare “l’incredibile“, chi a Tom Hanks in “Cast Away”, chi ancora ironizza sulla sua nuova immagine da “naufrago di lusso“.