Ferragosto in sicurezza a Latina firmata l’ordinanza | i divieti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 agosto 2024 – Per uninsul lungomare di, il sindaco Matilde Celentano ha emesso questa mattina, numero 209, di chiusura degli arenili liberi per le notti del 14 e 15 agosto. Cosa prevedeLa disposizione istituisce il divieto assoluto di accesso e permanenza sull’arenile libero dal tramonto del giorno 14 agosto all’alba del giorno 15 agosto e dal tramonto del giorno 15 agosto all’alba del giorno 16 agosto, nel tratto “B” del lungomare compreso tra lo stabilimento balneare “Hotel Fogliano” e la foce di Rio Martino e per la spiaggia di Valmontorio, compresa tra lo stabilimento balneare “La Vela Beach” e la foce del fiume Astura.