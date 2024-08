Empoli vs Monza | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 13 agosto 2024) Gara valida per la prima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I toscani ripartono dopo la salvezza della scorsa stagione ottenuta in extremis, mentre i brianzoli sperano di ripetere quanto di buono fatto negli ultimi due anni.vssi giocherà sabato 17 agosto 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Castellani.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani sono ripartiti da Roberto D’Aversa alla guida tecnica dopo aver salutato Davide Nicola artefice di una salvezza miracolosa. Ottima la prima uscita ufficiale della stagione nella quale hanno superato brillantemente il turno di Coppa Italia battendo il Catanzaro per 3-1. Anche tra i brianzoli si è preferito affidarsi ad un nuovo allenatore come Nesta che avrà il difficile compito di ripetere quanto di eccellente fatto dal suo predecessore Palladino.