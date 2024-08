Ecchimosi su un bimbo di 2 anni scoperte durante una visita | nei guai la madre e il suo compagno

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 13 agosto 2024) Ponte San Pietro. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bergamo e i colleghi della stazione di Ponte San Pietro, nella serata di giovedì 8 agosto, hanno tratto in arresto una ragazza 18enne e un uomo 32enne resisi responsabili di maltrattamenti ai ddel figlio di lei, un minore di2. L’indagine è scaturita da una segnalazione dei sanitari del Pronto Soccorso pediatrico di Ponte San Pietro che, in seguito a unadel bambino, che era stato accompagnato dallail 17 luglio in quanto aveva difficoltà nella deambulazione, avevano rilevato numerosesul corpicino del piccolo. Immediati accertamenti hanno consentito ai militari di raccogliere gravi elementi a carico di entrambi i soggetti, che a più riprese avrebbero percosso il bambino senza apparente motivo.