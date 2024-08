Dovete cedermi subito | arriva Gattuso? L' ex campione dell' Inter parla chiaro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Quasi come un vecchio derby tra Milan e. Da un lato un ex nerazzurro, Ivan Perisic, dall'altro un ex rossonero, Gennaro. Entrambi ora all'Hajduk Spalato, anche se e ci sono già i primi malcontenti da dover gestire. Trae Perisic il rapporto non sarebbe molto sereno, tanto che l'exavrebbe chiesto all'allenatore la cessione immediata a pochi giorni dall'inizio del nuovo campionato. Un tema che è stato affrontato apertamente in conferenza stampa e di cui nessuno all'no del club fa mistero. Perisic era tornato in patria per recuperare dal lunghissimo infortuno che aveva messo fine la sua avventura al Tottenham, in circostanze molto toccanti e con lo stipendio simbolico di un euro al mese che sanciva definitivamente il suo rientro a casa.