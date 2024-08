Chi è Sergio Ruocco e qual è l’alibi del fidanzato di Sharon Verzeni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) Una terribile prassi frutto, purtroppo, dell’esperienza: quando si indaga su un femminicidio, il compagno della vittima è una delle prime persone ad essere interrogate. E così è stato anche per il misterioso omicidio diè stato tra i primi ad essere sentiti dagli inquirenti. Oggi però, martedì 13 agosto, ildella 33enne di Terno d’Isola è stato riconvocato dagli inquirenti e interrogato per oltre 5 ore. Chi èTrentasettenne, Idraulico, viene descritto come un uomo calmo e riservato.è nato e cresciuto a Seriate, dove si è diplomato all’Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale Vittorio Emanuele. Dopo la maturità, è iniziata la sua storia d’amore con. Un legame che pareva ormai indissolubile e che durava da 16 anni.