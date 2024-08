Atletico Madrid Julián Alvarez | Ora tocca a me scendere in campo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) Julíánè il nuovo attaccante dell’Atlético. L’argentino, che arriva dal Manchester City, si è mostrato entusiasta del suo arrivo ai Colchoneros e ha sottolineato, nella prima intervista per il club, la grande accoglienza che ha avuto da parte dei tifosi e dei futuri compagni di squadra: “Sono molto felice, molto emozionato di essere qui, di come mi hanno accolto in città, nel club, molto felice e con aspettative molto alte. Fin dal primo momento tanti messaggi, tante belle cose da parte dei tifosi, come ho detto, appena arrivato in aeroporto la gente mi ha accolto, anche negli studi Anche qui fuori dallo stadio. Quindi, beh, è ??molto bello iniziare bene, poia me dimostrare in”.