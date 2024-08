16enne drogata e stuprata per 24 ore | arrestato 37enne L’aveva adescata alla fermata del bus

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 agosto 2024) Raggirata, stordita, sequestrata e poi abusata per 24 ore. È quanto successo a unadi Bolzano, che ha denunciato la violenzapolizia riuscendo a far arrestare un uomo di 37 anni accusato ora di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e cessione di sostanze stupefacenti a minori. Ilavrebbe adescato una ragazza di 16 annidell'autobus, convincendola a seguirlo a una festa che avrebbe dovuto tenersi in Trentino. Durante il tragitto, l'uomo le avrebbe offerto dell'acqua probabilmente adulterata con tranquillanti, rendendola incapace di difendersi. Una volta arrivati, l'avrebbe violentata per ore, impedendole di tornare a casa per oltre 24 ore. La giovane ha poi denunciato l'accadutopolizia di Bolzano.