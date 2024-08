Vittoria Ceretti ruba anche il vestito Versace a Gigi Hadid

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 12 agosto 2024)nel cuore di Donatellac’era già: in curriculum vanta diverse passerelle per il brand della Medusa ed ecco che adesso è stata scelta come volto della campagna Autunno-Inverno 2024. Praticamente ha sbaragliato la concorrenza delle sorellein primis.tra le icone della Medusae Bellai con Donatella(SS 22)Dicevamo,e Bella. Da tanti anni le due sorelle godono di un rapporto personalissimo con, culminato nella campagna pubblicitaria Primavera Estate 2022 del brand. In quella occasione persino Donatellasi era messa in gioco posando tra loro in un trio fashion intimo e inedito.