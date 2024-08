Turista muore in mare Fatale un malore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Era venuto in Italia nel pieno di agosto per godersi qualche giornata die la dolce vita del Belpaese. Ma ieri pomeriggio, quella che doveva essere una serena vacanza si è trasformata in una tragedia: unpolacco di 70 è morto neldella spiaggia di Levante. Attorno alle 16,30, i bagnini degli stabilimenti più a sud hanno scorto un corpo che galleggiava a pelo dell’acqua. Si sono precipitati a soccorrerlo per portarlo a riva, dove hanno iniziato a sollecitarlo. Quando si sono accorti che non rispondeva, sono partiti col massaggio cardiaco e la respirazione. È arrivato pure un Dae per provare a tenere l’anziano aggrappato alla vita. I bagnini ci hanno provato e riprovato per quasi un’ora. Ma la vita del 70enne polacco si era già spenta. Con ogni probabilità, ungli è statomentre era in acqua a rinfrescarsi.