Telese | Italiani di seconda generazione? Vespa non sa cosa siano Patuanelli | La destra toglie la medaglia a chi ha il colore della pelle diverso

(Di lunedì 12 agosto 2024) “Le polemiche per la vittoria dell’Italvolley?non saglidi“. Lo ha detto il giornalista e conduttore Lucain aperturapuntata di In onda, su La7, dedicata alle prese di posizione, da partepolitica, sulle vicende olimpiche. Il riferimento diè al tweet, che ha definito Paola Egonu e Myriam Sylla (nate e cresciute in Italia) “esempio di integrazione”. E mentre il condirettore di Libero, Pietro Senaldi, ha accusato la sinistra di volerre le medaglie agli atleti e alle atlete italiane, Stefanoha risposto che semmai “è laa volerlo fare solo perché hanno il. Di esempi ce ne sono moltissimi, da Salvini a Vannacci”.ha ricordato a Senaldi un titolo del suo quotidiano: “Meno male che Egonu se ne va”.