Tampona uno scooter e fugge Ma l’amico del ferito lo ferma

(Di lunedì 12 agosto 2024) Hato unocon l’auto, poi ha tentato di fuggire. Ma non è riuscito a far perdere le proprie tracce come avrebbe voluto, perchédel ragazzo, a bordo di un altro, l’ha inseguito eto. E così si è scoperto che il conducente, che aveva causato l’incidente, aveva un tasso alcolemico molto più alto della soglia definita dalla legge per mettersi alla guida: da lì è stato sanzionato e il sui veicolo è stato sequestrato in attesa della confisca. L’episodio è avvenuto verso le 4.30 a Tagliata di Cervia, lungo l’Adriatica. Qui l’auto hato uno: alla guida del ciclomotore c’era un giovane che nell’impatto è rimasto, anche se le sue condizioni non sono gravi.