Tamberi criticato per l’eccessiva magrezza tuona sui social | Se non sapete state zitti

(Di lunedì 12 agosto 2024) Dopo l’undicesimo posto nel salto in alto alle Olimpiadi di Parigi 2024, Gianmarcosi trova a dover affrontare non solo la delusione sportiva, ma anche le critiche sul suo stato fisico, in particolare sulla sua eccessivaha infatti subito una significativa perdita di peso rispetto ai Giochi di Tokyo 2021, passando da 76 kg a 72 kg a Parigi, con una massa grassa del 3,3%. Alcuni hanno ipotizzato che questo dimagrimento possa essere stato un fattore che ha contribuito alle coliche renali che lo hanno colpito nell’ultima settimana, compromettendo la sua performance. “Giusto per dare qualche informazione in più a chi scrive senza informarsi: è l’aumento di peso ad un maggiore rischio di coliche renali non la perdita di peso” scrive su Instagram il capitano della nazionale di atletica.