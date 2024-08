Ritmi irresistibili e show incandescenti il Ferragosto si infiamma ad Amalfi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: 4 minutitravolgenti, musica italiana, disco dance, jazz, R’n’B, funky ed energia pura per la settimana diad. L’antica Repubblica Marinara è pronta adrsi con un programma all’insegna dell’entertainment e della grande musica suonata dal vivo in Piazza Duomo, immersi in un’atmosfera resa ancora più suggestiva dalle luci architetturali che illuminano le volte della Cattedrale di. Il divertimento è assicurato con il programma di eventi “Summer Fest” promosso dal Comune di, guidato dal Sindaco Daniele Milano La Città si trasforma in un elegante e sofisticato anfiteatro naturale, pronto ad accogliere la novità indiscussa di questa estate, “45 Giri d’Italia”, un evento che si preannuncia già un cult.