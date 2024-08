NM Live – Napoli Conte ha bisogno di calciatori di livello situazione di Osimhen complicata

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 12 agosto 2024) NM– Petrazzuolo, Malfitano, Corbo, Bucchi e Pastore sono intervenuti a “MAGAZINE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcioproposti daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, per il consueto punto sugli azzurri. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: NM– Petrazzuolo: “-Modena? Non si poteva chiedere di più agli azzurri, manca un attaccante, può essere la settimana giusta per l’arrivo di Lukaku” Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO: “Prestazione di unincompleto contro il Modena? E’ stata una partita difficile, non si poteva chiedere di più alla squadra. Manca un attaccante, Simeone ha fatto qualcosa in più ripetto a Raspadori. La rosa va completata, se l’attaccante dovrà essere Lukaku allora deve essere consegnato a