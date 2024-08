La fabbrica della bellezza | Il ritocchino diventa social

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Rimini, 12 agosto 2024 – Matteo Casadei è in corsia dal 2020. Chirurgo maxillofacciale, opera in tutta la provincia di Rimini. “La percentuale di pazienti che vengono nel mio studio è di 80 a 20 in favore delle donne, però anche gli uomini non si tirano indietro, soprattutto in questo periodo in cui il ‘’ è stato sdoganato dalla società”. Il dottore, originario di Cattolica, si occupa sia di medicina estetica che di chirurgia, due discipline molto diverse mastessa famiglia. “La prima è un insieme di procedure ambulatoriali con sostanze non permanenti, a un costo più ridotto e i risultati sono una via di mezzo con la chirurgia. Non c’è pericolo per la salute se il medico utilizza attrezzature sterili e materiali di alta qualità”. Tra gli interventi che vanno per la maggiore, il dottor Casadei non ha dubbi.