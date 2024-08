Israele non invitato alla commemorazione del bombardamento di Nagasaki

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 12 agosto 2024) Gli ambasciatori dei Paesi occidentali, compresa l’Italia, salteranno la cerimonia per il 79° anniversario deldidopo chenon è stato. Lo riferiscono alcuni funzionari. Il sindaco diha detto la scorsa settimana che l’ambasciatore di, Gilad Cohen, non è statoall’evento che si terrà venerdì nella città meridionale del Giappone a causa del rischio di possibili proteste per il conflitto a Gaza. Le ambasciate statunitense e britannica hanno fatto sapere che i loro ambasciatori non avrebbero partecipato e che i loro Paesi sarebbero stati rappresentati da diplomatici di rango inferiore. Secondo i media, la loro decisione è stata seguita da Italia, Australia, Canada e Unione Europea, che insieme a Usa, Regno Unito e Germania hanno firmato il mese scorso una lettera congiunta al sindaco di