Ischia la spiaggia per disabili vandalizzata un giorno dopo l’apertura Il sindaco | Denunciate subito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Era stata inaugurata solo giovedì scorso la nuovalibera con attrezzature e servizi dedicati alle persone a mobilità ridotta enemmeno 24 ore è stata. È successo a Forio d’e i vandali si sono dati da fare già la notte successiva all’inaugurazione. Dai bagni sono stati sottratti i dispenser di sapone, intasati i gabinetti con pezzi di plastica e una delle pedane per personeè stata distrutta. Non contenti, nei giorni successivi i vandali hanno anche portato via alcune sedie in plastica. Per fortuna i vandali hanno risparmiato le sedie Job, indispensabili per permettere alle persone contà motorie di fare il bagno. Ildi Forio, Stani Verde, però non si rassegna: “Quella che stiamo conducendo è una battaglia di civiltà e di certo non la perderemo.