Intelligenza artificiale alleata nella chirurgia protesica d’anca

(Di lunedì 12 agosto 2024) In Humanitas Gavazzeni e Castelli è continuo l’impegno degli ospedaliricerca di trattamenti alternativi o complementari per offrire opzioni terapeutiche sempre più sicure e meno invasive in tutte le aree mediche. In ortopedia, la novità arriva dalladove gli specialisti di Humanitas Gavazzeni e Humanitas Castelli di Bergamo possono contare oggi – all’avanguardia nel territorio bergamasco e tra i primi centri in Italia – su un nuovo strumento robotico che permette interventi sempre più personalizzati, mini invasivi e realizzati con precisione micrometrica sfruttando le potenzialità dell’. Simulazione in 3D per il miglior intervento personalizzato La ‘navigazione’ robotica si affianca al chirurgo ortopedico prima e durante l’intervento.