Incidente o gesto volontario? Yuleisi Manyoma uccisa in casa c’è l’ipotesi del femminicidio

(Di lunedì 12 agosto 2024) Siena, 12 agosto 2024 – Un tragicoo un? Un colpo partito accidentalmente dall’arma detenuta illegalmente o l’ennesimo caso di? E’ su questo che la Procura di Siena, guidata da Andrea Boni, continua ad indagare. La vittima si chiamava, 33 anni, cameriera in un ristorante del centro. Il fidanzato, Fernando, continua a ribadire la sua innocenza: lo sparo che ha freddato la compagna non sarebbe stato esploso in maniera intenzionale. Siena, donna trovata morta con ferite da arma da fuoco Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di sabato scorso, 10 agosto, in un appartamento di Strada del Villino a Siena. Ad avvertire lo sparo e a chiamare i soccorsi sono stati i vicini. Il colpo, partito da un fucile calibro 16 detenuto illegalmente, ha colpitoa distanza ravvicinata.