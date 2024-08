Imane Khelif la denuncia per cyberbullismo aggravato contro ignoti | nel dossier anche i tweet italiani

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) “Un uomo”, “un pugile transgender”, “il trans”, “l’atleta in transizione”, “l’uomo diventato donna”. Il trionfo alle Olimpiadi di Parigi diè stato accompagnato, fin dal suo esordio sul ring, da un’ondata di fake news e polemiche. La pugile algerina, medaglia d’oro dei pesi welter, ha dovuto combattere sia le sue avversarie che l’odio e la disinformazione sulla sua identità di genere. I commenti fuori luogo e le illazioni sui social hanno tenuto impegnati molti utenti,nomi “illustri” della politica nostrana e internazionale, dello spettacolo e dello sport. Per questo, prima di lasciare Parigi con la pesante medaglia al collo, l’algerina ha depositato alla procura di Parigi unaper “atti di“. L’atleta e il suo staff avevano deciso di aprire un fronte giudiziario per combattere la campagna d’odio già prima della finale.