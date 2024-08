Il caldo non molla | attesi picchi di 37 gradi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 12 agosto 2024) Prosegue imperterrita l’ondata diafricano. Secondo le previsioni di Andrea Bosoni del Centro Meteorologico Lombardo, nella giornata di lunedì 12 agosto sonofino ai 37. Martedì allarme giallo per i 38previsti mentre mercoledì le temperature dovrebbero cominciare a scendere. Lunedì 12 agosto 2024 Tempo Previsto: Permangono condizioni di stabilità su tutta la regione. Nel corso delle ore centrali della giornata sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle aree Alpine centro-orientali con associata locale fenomenologia precipitativa su rilievi Valtellinesi, Orobici e del Gardesano e occasionalmente anche qualche locale rovescio sull’Oltrepò montano.Temperature: Minime stazionarie con valori tra 23°C e 26°C, massime in ulteriore lieve aumento comprese tra 33°C e 37°C Zero termico stazionario o in lievissima diminuzione e compreso tra i 4700/4900 m.