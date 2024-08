Idrogeno sostenibile in Italia il fabbisogno è di 7 milioni di tonnellate all’anno

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 12 agosto 2024) Secondo una stima condotta dall’E&S della School of Management del Politecnico di Milano, l’avrebbe unannuale di circa 7,5dididestinato ai settori industriali e ai trasporti pesanti, che sono difficilmente elettrificabili. Questopotrebbe aumentare fino a 7,7dise si considerasse anche la necessità di soddisfare ilcivile di riscaldamento. La stima prende in considerazione i principali settori che potrebbero adottare l’e ipotizza una conversione dell’attuale utilizzo di fonti energetiche alternative, come il metano. Nel dettaglio, sono previsti 5,4didestinate all’industria, di cui 4,1disarebbero destinate ai settori difficili da decarbonizzare, conosciuti anche come hard-to-abate.