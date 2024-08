Guerra Israele Hamas Iran pronto ad attaccare Fumata nera sui negoziati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 12 agosto 2024) Nel cuore di un Medio Oriente sempre più vicino al precipizio, gli Stati Uniti intensificano la loro presenza militare con manovre che riflettono la gravità della situazione. La portaerei Uss Abraham Lincoln sta transitando verso la regione, un segnale della crescente preoccupazione di Washington per un possibile allargamento del conflitto tra, che potrebbe trascinare nella spirale bellica attori regionali come l’e Hezbollah. Mentre la diplomazia tenta con difficoltà di trovare una via d’uscita attraversocomplessi e incerti, il rischio di un’escalation militare incombe come una minaccia reale, lasciando il mondo in bilico tra la speranza di un cessate il fuoco e il timore di un conflitto su larga scala.