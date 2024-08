Guendalina uccisa dai ladri La sua morte aiuta altri cani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) VIGEVANO (Pavia) La speranza si è già avverata, riuscendo a trasformare il dolore in generosità tradotta in quasi diecimila euro raccolti. "" è la raccolta fondi lanciata sulla piattaforma Gofundme in memoria della cagnolina trovata morta nella lavatrice rotta in garage,daiche l’hanno zittita per sempre per mettere a segno il furto nell’abitazione a Vigevano. Un gesto atroce scoperto dalla famiglia solo dopo aver lanciato un primo, inutile, appello dopo il furto. Temevano che potesse essersi persa, magari messa in fuga dai, la realtà è stata ancora più spietata. E se già era stata grande la risposta dei vigevanesi nelle prime ore delle ricerche, la drammatica fine della cagnolina ha commosso ancora di più.