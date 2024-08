Grecia in fiamme | anche l’Italia invia canadair VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’Unione europea annuncia l’avvio di un’importante operazione ad Atene per aiutare le autorità a domare gli incendi boschivi. Tramite il meccanismo di protezione civile Ue, sono stati mobilitati induedal, un elicottero dalla Francia e due squadre antincendio di terra dalla Repubblica Ceca e dalla Romania. “Seguiamo costantemente gli sviluppi e siamo pronti a fornire ulteriore assistenza”, fa sapere il portavoce della Commissione Ue, Balazs Ujvari. “Il meccanismo di protezione civile dell’Ue è stato attivato per gli incendi boschivi in ;;Attica su richiesta delle autorità greche”, evidenzia il portavoce, esprimendo la “piena solidarietà” europea nei confronti di Atene.