Fiorentina De Gea si presenta | Ricevute molte offerte ma volevo solo Firenze

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 – «Sono molto contento di essere qui, è un orgoglio vestire la maglia viola e darò tutto per rapre». Sono queste le prime parole di David De Gea, sbarcato in città nei giorni scorsi e oggito in conferenza stampa. La determinazione di tornare ad essere protagonista è l'obiettivo principale del portiere che ha fatto la storia del Manchester United. Cosa l'ha spinta a scegliere la? «Innanzitutto ringrazio Ferrari, Pradè e il mister che mi hanno accolto molto bene. E' stato un anno diverso per me, ho preso la decisione di non giocare per un anno ma sapevo che nonritirarmi, quindi mi sono allenato da, sempre al 100%. Aspettavo questa opportunità. So che laè un club con molta storia e dei tifosi eccezzionali. E' stata una scelta semplice».