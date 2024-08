Femminicidio a Siena 33enne uccisa con un colpo di fucile | arrestato il compagno È indagato per omicidio doloso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Unalla testa con uncalibro 16. Così è morta Ana Manyoma Casanova, una donna di origini colombiane di 33 anni,sabato 10 agosto mentre si trovava nella sua abitazione a, in Strada del Villino. Secondo una prima ricostruzione, a sparare ilè stato ildella donna, un connazionale di 26 anni. L’uomo è statoper detenzione illegale di arma da fuoco ed è, fa sapere il procuratore di, Andrea Boni, peraggravato dalla relazione affettiva e dal legame di convivenza. L’uomo “èanche per maltrattamenti in famiglia, detenzione abusiva di munizioni e sostanze stupefacenti di tipo leggero”. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il 26enne aveva in mano il“mentre i due si trovavano in camera da letto” e nell’immobile c’erano anche altre persone.